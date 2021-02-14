Часть Черняховска четвертый день сидит без отопления

Губернатору Калининградской области Антону Алиханову на его странице в Инстаграме пожаловались на ситуацию в третьем по величине городе региона - Черняховске.

"У нас третий день нет отопления, батареи холодные, в квартирах 12 градусов. На вопрос когда все починят, ответить не могут. Огромная просьба разобраться в данной ситуации", - пожаловался вчера один из жителей улицы Победы.

"Замерзает целый микрорайон, помогите Антон Андреевич", - присоединился еще один житель.

Антон Алиханов ответил, что причиной стала утечка, и аварию должны были устранить до вечера субботы. Однако и в воскресенье жители Черняховска проснулись с холодными батареями. В город выехали специалист предприятия "Калининградтеплосеть".

"Если будет нужно то перейдем на дизель для генерации тепла", - добавил Антон Алиханов.