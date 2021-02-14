В Калининграде водитель «Киа» сбил 84-летнего пенсионера

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП произошло в одном из дворов на улице Яналова в Калининграде.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Калининградской области, 24-летний водитель автомобиля «Киа Rio» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 84-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

- Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что согласно ПДД движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц, - отметили в управлении ГИБДД.