«Балтика» одержала очередную победу на сборе в Турции

. Фото: Александр Подгорчук

В турецком городе Сиде состоялся товарищеский матч по футболу, в котором калининградская "Балтика" встретилась с клубом "Томь" из Томска.

Как сообщается, игра прошла напряженно, а победу с минимальным перевесом одержали балтийцы - 2:1. Голы на счету Виктора Демьянова, Яна Казаева (оба - "Балтика") и Артема Симоняна ("Томь").

В настоящее время калининградская команда с 40 очками занимает 9-е место в чемпионате России ФНЛ. "Томь" находится на предпоследнем, 21-м месте. Первенство ФНЛ возобновится 27 февраля. "Балтика" проведет матч в Калининграде с клубом "Краснодар-2".