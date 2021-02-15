Калининградка выплатит 20 тысяч рублей тому, кто найдет ее сбежавшего котенка

. Фото: СОЦСЕТИ

Объявление в соцсетях разметила жительница Калининграда, которая представилась как Екатерина Олеговна. По словам девушки, котенок пропал в четверг, 11 февраля, возле дома №1 на улице Уютной (ориентир - ул. Павла Флоренского, 1-ая Большая Окружная).

- Для нас это не просто домашнее животное, это наш талисман и самый настоящий член семьи. Он бесценен для нас, поэтому нашедшему мы предлагаем вознаграждение в размере 20.000 рублей! - написала Екатерина. - Если у вас есть желание и возможность помочь в поисках - позвоните по контактному номеру или напишите в личные сообщения. Возможно у нас получится собрать группу людей, разделиться и поискать более тщательно. Мы до последнего надеемся, что, он жив и здоров, и в конечном счёте окажется в своей семье, где по нему очень сильно скучают, любят и ждут!

Екатерина сообщила, что она и ее близкие уже расклеили объявления, спрашивали у прохожих, искали «в каждом кусте и закуточке», но это не принесло ни каких результатов. Также не обнаружили следов несчастного случая. Не исключено, что котенка могли подобрать и увезти или он просто потерялся и не смог найти дорогу назад.