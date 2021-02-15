Калининградская область заняла 10-е место в рейтинге регионов по качеству жизни

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Рейтинг российских регионов составлялся на основе 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Учитывалис, в том числе, развитость инфраструктуры, уровень развития экономики, социальной сферы вместе с потенциалом дальнейшего развития. Масштабное исследование провели эксперты РИА «Новости».

Судя по итоговому результату, в 2020 году качество жизни в большинстве российских регионов практически не изменилось. Первые строчки рейтинга вновь заняли Москва (82, 164 балла), Санкт-Петербург (80,164) и Московская область (76,068).

Калининградская область расположилась на 10-м месте с рейтинговым баллом 59,253. Отметим, что в прошлогоднем рейтинге наш регион был выше - на 9-м месте, но теперь мы пропустили вперед Ханты-Мансийский автономный округ.

Замкнула рейтинг Республика Тыва, которая набрала 17,506 балла.