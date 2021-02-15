В Калининграде пассажир такси сломал челюсть водителю

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде пассажир такси избил водителя за замечание. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Таксист довез клиента до назначенного места и заметил, что пассажир разлил в салоне пиво. Водитель сделал пассажиру замечание, за что получил удар по лицу.

В больнице, куда обратился водитель, медики диагностировали у него перелом челюсти, что является средней тяжести вредом здоровью.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до трех лет лишения свободы.