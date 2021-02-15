6 школьников, 5 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 127 случаев ОРВИ, 11 случаев пневмоний и 10 бессимптомных форм.

Среди заболевших:

- 47 пенсионеров;

- 4 медицинских работника;

- 11 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 сотрудников образовательных учреждений;

- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия сектора ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- 2 сотрудника гостиниц;

- 5 сотрудников банков;

- 6 сотрудников охранных предприятий;

- 28 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребёнок до 6 лет;

- 6 учащихся (Школы 33, 6 Калининград, Школа пос. Железнодорожный, Школа пос. Южный, Школа 2 Неман);

- воспитанник д/с 124 Калининград;

- студент БФУ;

- 14 неработающих.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 26616 случаев заболевания.