6 школьников, 5 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 127 случаев ОРВИ, 11 случаев пневмоний и 10 бессимптомных форм.
Среди заболевших:
- 47 пенсионеров;
- 4 медицинских работника;
- 11 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 сотрудников образовательных учреждений;
- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия сектора ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- 2 сотрудника гостиниц;
- 5 сотрудников банков;
- 6 сотрудников охранных предприятий;
- 28 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- ребёнок до 6 лет;
- 6 учащихся (Школы 33, 6 Калининград, Школа пос. Железнодорожный, Школа пос. Южный, Школа 2 Неман);
- воспитанник д/с 124 Калининград;
- студент БФУ;
- 14 неработающих.
Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 26616 случаев заболевания.