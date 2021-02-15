В Калининграде приставы заставили мясокомбинат погасить 1,2 млн руб долга по налогам

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Судебные приставы заставили мясоперерабатывающее предприятие погасить долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мясокомбинат накопил задолженность по налогам более 1,2 миллиона рублей. Поэтому приставы сначала арестовали банковские счета предприятия, а затем имущество, в частности, транспортные средства.

Осознав серьезность ситуации, должник перечислил всю сумму на депозитный счет подразделения судебных приставов. Деньги уже поступили в консолидированный бюджет.