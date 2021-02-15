В Гурьевске с 15 февраля вводится одностороннее движение на центральной улице

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С 15 февраля по 1 марта на автодороге Калининград - Полесск в черте Гурьевска вводится одностороннее движение на участке дороги от ул. Луговая до ул. Безымянная. Проехать по этому участку можно будет только в сторону Полесска.

Движение областных автобусных маршрутов будет осуществляться следующим образом:

– №103 «пос. Космодемьянское – г. Калининград», №104 «пос. Ярославское – г. Калининград», №146 «пос. Черемхово – пос. Яблоневка», №145 «г. Калининград – пос. Храброво», №149 «г. Калининград – пос. Каширское» при осуществлении перевозок в направлении Калининграда в черте Гурьевска по схеме: ул. Безымянная, ул. Крайняя, ул. Гурьева, пер. Прудовый, ул. Луговая, ул. Калининградское шоссе и далее по установленным схемам движения;

– №127 «г. Калининград – пос. Заливное», №152 «г. Калининград – пос. Заливино», №245Э «г. Калининград – пос. Красное», №345 «г. Калининград – пос. Большаково» при осуществлении перевозок в направлении Калининграда по схеме: ул. Безымянная, ул. Строительная, а/д «Северный обход г. Калининграда», пос. Васильково и далее по установленной схеме движения.