В мэрии Калининграда рассказали об этапах реконструкции ул. Катина

На капитальный ремонт ул. Катина в Калининграде выделили 334 млн рублей. Реконструкция улицы будет проходить в три этапа, сообщает пресс-служба городской администрации.

На первом этапе рабочим придется заменить трубу через канал Питьевой и повести реконструкцию прилегающего к ней участка. Движение транспорта на этом отрезке будет осуществляться в обоих направлениях, с организацией объезда участка «ул. Катина - ул. Бассейная - проспект Мира – ул. Менделеева – ул. Катина».

На втором этапе предусмотрено строительство трубы через канал Воздушный и реконструкция прилегающего участка. На время работу будет введено одностороннего движения транспорта по ул. Катина по принципу «против часовой стрелки». Движение из центра города предусмотрено осуществлять по ул. Катина, а в сторону центра по соседним улицам.

На третьем этапе ул. Катина полностью откроют для движения со стороны ул. 1-я Большая Окружная в сторону пр. Мира, так как полосы будут ремонтироваться поочерёдно.

После ремонта ширина проезжей части будет доведена до нормативных 7 метров, с двух сторон на улице появятся тротуары шириной 2,25 метра и полутораметровая велодорожка.