По инициативе ЕР правительство выделит допбюджет на развитие сел

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Правительство РФ дополнительно выделило 3,6 миллиарда рублей на развитие сельских территорий. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, заявки на участие в госпрограмме продолжают поступать и «в регионах очень ждут эти средства».

Как сообщает сайт ER.ru, финансирование распределят по двум направлениям. Более миллиарда рублей направят на программу льготной сельской ипотеки, что поможет улучшить жилищные условия еще 23 тысячам человек. Врио замсекретаря «Единой России» Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что условия жизни на селе «должны быть максимально приближены к городским».

Еще 2,4 миллиарда направят на развитие социальной инфраструктуры. На эти средства в 22 регионах страны построят и отремонтируют детские садики и школы, дома культуры и спорткомплексы, газопроводы и очистные сооружения, амбулатории и музеи, закупят школьные автобусы и кареты «скорой помощи». Все это также позволит создать около 7,5 тыс. новых рабочих мест.

- В нашей области госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется второй год. Она позволяет решать инфраструктурные вопросы практически во всех поселках: это касается газификации, водоснабжения и водоотведения, строительства дорог, освещения улиц, а также возведения объектов социального назначения, в том числе школ, детских садов, Домов культуры, - говорит Марина Оргеева, председатель Калининградской областной Думы, руководитель фракции «Единой России». - Немаловажным для нуждающихся граждан, проживающих в сельской местности, является обеспечение их жильем, как посредством предоставления субсидий на его приобретение, так и с использованием льготных кредитов со ставкой не более 3% годовых. Хочу отметить, что депутатский корпус регионального парламента заинтересован в реализации данной программы. При выезде в сельские населенные пункты избирательных округов депутатами поднимаются актуальные вопросы, которые можно и необходимо решать в рамках действующей программы по комплексному развитию сельских территорий.