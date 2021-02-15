В Светлогорске появится суперпляж длиной 4,5 километра и шириной 70 метров

После Нового года в Светлогорске неожиданно появился пляж. Фото: Иван МАРКОВ

Абсолютным лидером среди калининградских курортов по ширине и чистоте пляжа является Янтарный. И вот стало известно, что его лидерство может пошатнуться - в Светлогорске решили обустроить пляжную зону длиной 4,5 километра и шириной 70 метров.

Как сообщили в компании «Геоизол», занимающейся реализацией амбициозного проекта, накануне проект устройства пляжа и защитных сооружений в районе Светлогорска получил положительное заключение Государственной экологической экспертизы.

- Проектная документация соответствует экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, - пояснили в компании.

Предполагается, что от Светлогорска до Отрадного будет построено 16 волноломов, появится система из шести бун, в также будет осуществляться намыв песка, причем разработка песка будет вестись из подводного карьера.

Экологический урон, который неизбежно будет нанесен прибрежной экосистеме, компания планирует компенсировать разведением балтийского сига на экспериментальном заводе в поселке Лесной на Куршской косе.

- Количество молоди сига, необходимое для компенсации потерь водных биоресурсов в результате планируемой хозяйственной деятельности составит около 2 миллионов особей, - отметили в компании.

О сроках реализации масштабного проекта пока не сообщается.

Добавим, что заказчиком проектной документации является государственное предприятие Калининградской области «Балтберегозащита».