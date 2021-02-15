В здании самостроя на пр. Победы хотят открыть медицинский центр

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Владельцы незаконно построенного здания на проспекте Победы, 35 в Калининграде, планируют организовать в нем медицинский центр. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос в своем Instagram.

Весной прошлого года глава региона заявил, что незаконно построенное здание будет демонтировано и призвал застройщиков «учиться на чужих ошибках». На следующий день Центральный районный суд запретил застройщику продолжать строительство до окончания рассмотрения спора по существу. Сейчас часть здания разобрали до второго этажа.

Отметим, что ранее региональное агентство по градостроению выдало разрешение на строительство на этом месте четырехэтажной поликлиники с подземной парковкой.