В Озерске воры украли восемь опор ЛЭП и 600 метров провода

В Озерском районе полицейские раскрыли кражу опор ЛЭП и проводов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Яблоновка, на одной из улиц которого пропал свет. Полицейские провели обыск в жилище 43-летнего местного жителя и обнаружили у него распиленные деревянные опоры. Злоумышленник признался, что спилил 8 столбов, однако заявил, что к краже проводов он не причастен.

Вскоре полицейские установили личность второго подозреваемого. Им оказался ранее судимый 55-летний местный житель, который похитил со столбов 600 метров алюминиевых проводов и сдал их в пункт приема металла. Сумма ущерба составила 66 тысяч рублей.

На мужчин завели уголовные дело по статье «Кража», им грозит до двух лет лишения свободы.