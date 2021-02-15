Калининградская сборная по кёрлингу завоевала бронзу всероссийских соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Дмитрове прошел турнир среди женских команд по керлингу. На ледовой арене одноимённого спорткомплекса сыграли 16 дружин из Красноярского и Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Томской, Самарской, Свердловской, Московской, Ярославской и Калининградской областей.

Калининградская команда выиграла пять матчей из семи возможных и квалифицировалась на апрельский финал чемпионата страны в Сочи.

Дважды уступив столичным командам, подопечные Алисы Мирошниченко обыграли соперниц из Новосибирска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Челябинска и Ярославля с общим счётом 48:25. Помимо играющего тренера, за нашу сборную выступили Анастасия Рязанцева, Софья Алферьева, Виолетта Ниперс и Алина Захарова.

Напомним, в феврале 2021 исполнилось три года с момент дебюта воспитанников калининградского кёрлинга на Олимпийских играх. В корейском Пхёнчхане тогда за сборную олимпийских атлетов из России сыграли Юлия Портунова и Юлия Чемоданова (Гузиёва), а тренировал женскую дружину калининградец Сергей Беланов.