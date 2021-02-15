Калининградка набрала кредитов почти на полтора миллиона рублей и отдала деньги телефонным мошенникам

За минувшую неделю в полицию поступило 10 заявлений от калининградцев, ставших жертвами телефонных мошенников. Пострадавшие под психологическим воздействием аферистов перевели им в общей сложности более 3 миллионов рублей.

- Злоумышленники убеждали людей, что неизвестные пытаются оформить по их паспортным данным кредиты в различных банках, - поясняет пресс-служба УМВД Калининградской области. - Для пресечения незаконных операций и вычисления мошенников мнимые сотрудники службы безопасности требовали от пострадавших взять контр-кредиты, а деньги обналичить и перевести на «безопасные» счета.

Больше всех обогатила мошенников 58-летняя жительница Калининграда. Она набрала 1 миллион 371 тысяч рублей кредитов для отмены «ошибочной заявки», а затем обналичила деньги и перевела через банкоматы в торговых центрах на указанные мошенниками «безопасные» счета.

- Похожим образом мошенники обманули 39-летнюю заместителя директора крупного предприятия, которая перевела при помощи мобильного приложения 51 тысячу рублей на «безопасные» счета и 34-летнего водителя-экспедитора, который перевел мошенникам 824 тысячи рублей, - добавляет пресс-служба. - Телефонному гипнозу подверглись также 63-летний пенсионер, который тоже воспользовался мобильным приложением для перевода 140 тысяч рублей мошенникам, и 69-летняя пенсионерка, которая перевела мошенникам 186 тысяч рублей. Также от рук злоумышленников пострадали: 47-летняя упаковщица, которая перевела им 112 тысяч рублей, 43-летняя безработная, отправившая 89 тысячи рублей, 60-летняя сотрудница охранного предприятия, лишившаяся 190 тысяч рублей, 50-летняя воспитатель учебного учреждения, которая перевела мошенникам 101 тысячу рублей и 29-летняя врач-педиатр, отправившая аферистам 75 тысяч рублей.