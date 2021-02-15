Житель Пионерского, нанесший знакомому 34 удара ножом, получил 12 лет колонии

В Светлогорске завершился суд над жителем Пионерского, обвиняемым в убийстве. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, конфликт «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» между обвиняемым и его приятелем произошел 25 июля прошлого года.

- Подсудимый нанес бытовым ножом не менее 34 ударов потерпевшему в область шеи, туловища и верхних конечностей, от которых последний скончался на месте преступления, - уточняет пресс-служба. Подсудимый полностью признал свою вину.

В итоге, суд признал агрессора виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.