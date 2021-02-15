В Нестеровском районе осудили пьяного водителя, въехавшего в придорожное дерево

В Нестеровском районе Калининградской области осудили мужчину, допустившего наезд на придорожное дерево. Суд установил, что обвиняемый 4 июля 2020 года, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль, неправильно выбрал безопасную скорость движения и попал в аварию.

- Он не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части дороги, где произошел наезд на придорожное дерево справа по ходу движения. Пассажир получила тяжкий вред здоровью, - уточняет пресс-служба областной прокуратуры.

Во время суда мужчина не стал отпираться и даже способствовал раскрытию и расследованию преступления, после чего раскаялся в содеянном.

- Приговором Нестеровского районного суда мужчина признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года, - добавляет пресс-служба.