В Зеленоградском районе электропоезд «Ласточка» насмерть сбил мужчину

В понедельник 15 февраля в районе поселка Колосовка Зеленоградского района под колеса электропоезда «Ласточка» попал мужчина. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Северо-западного следственного управления на транспорте СКР РФ, происшествие произошло в вечернее время.

- На место происшествия уже выехал наш следователь, - уточнили в пресс-службе. – Предварительно известно, что мужчина погиб, но о деталях можно будет сказать только во вторник.

Известно также, что на место трагедии выехали сотрудники транспортной полиции, медики и сотрудники МЧС.