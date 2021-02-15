Калининградка отсудила у автомобилистки 310 тысяч рублей за изуродованное лицо дочери-подростка

В Калининграде решением областного суда взыскано более 300 тысяч рублей с автомобилистки, по вине которой 28 сентября 2019 года пострадала несовершеннолетняя. Как сообщает пресс-служба суда, с иском обращалась мать потерпевшей.

Напомним, ДТП произошло в начале Советского проспекта в Калининграде. Сидевшая за рулем «Митсубиси Паджеро» женщина допустила столкновение с несколькими транспортными средствами, выехала на встречную полосу движения, наехала на ограждение, а затем выехала на тротуар и сбила бетонную конструкцию. В результате ДТП 17-летняя девушка получила травмы: оторвавшаяся часть металлической конструкции ограждения отлетела ей в лицо, сломала челюсть, выбила зубы и разорвала губы.

В итоге, девушка перенесла несколько операций и прошла длительный курс реабилитации, а ее мать потребовала взыскать в свою пользу и в пользу дочери компенсацию морального вреда.

Суд согласился с этими требованиями и взыскал с виновницы ДТП 10 000 рублей в пользу матери и 300 000 в пользу ее пострадавшей дочери. Кроме того, автомобилистка заплатила 2500 рублей за судебные расходы. После апелляции судебная коллегия не нашла оснований для снижения компенсации, и решение суда было признано законным.