«Пункт назначения» по-калининградски: На улице Громовой грузовик рассыпал по дороге бетонные блоки

Рассыпанные блоки на улице Ульяны Громовой Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде на улице Ульяны Громовой днем 15 февраля произошло ДТП, которое автомобилисты тут же сравнили с фильмом «Пункт назначения». Дело в том, что из полуприцепа проезжавшего в этом районе грузовика по дороге рассыпались бетонные блоки. Судя по видео, опубликованному в сообществе автомобилистов Калининградской области, напороться на них никто не успел, однако впечатлительные свидетели аварии живо представили, что могло бы произойти в противном случае.

- Это неудавшийся дубль из съемок «Пункта назначения», - написал один из комментаторов.

- Видела это зрелище! Хорошо, что в это мгновение машины как замерли! – добавил очевидец.