В Калининграде обрезкой деревьев займутся сотрудники МБУ «Чистота»

Продолжат ли калининградские деревья превращаться в столбы, станет ясно в ближайшие месяцы Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде обрезкой деревьев в границах дорог и междворовых территорий с 2021 года займется предприятие «Чистота». Это муниципальное задание ранее выполняла Калининградская служба заказчика, которая нанимала подрядные организации через конкурсы. Как сообщает пресс-служба мэрии города, это требовало временных затрат, а также «работы не всегда выполнялись качественно и в срок».

- С этого года поднятие крон деревьев выполняется круглогодично. Работы осуществляются в связи с обращениями граждан в администрацию города Калининграда и в единую дежурно-диспетчерскую службу и предписаниями ГИБДД, - пояснили в пресс-службе.

Чтобы выполнять ряд этих задач, сотрудники предприятия прошли обучение. Достаточно ли им квалификации, будет понятно уже в ближайшие месяцы.