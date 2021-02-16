В Калининграде волонтеры помогли добраться до дома пенсионерке, потерявшей память

Волонтеры с потерявшейся пенсионеркой Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде 11 февраля волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» вместе с неравнодушным жителем поселка Новодорожный Сергеем помогли найти дом потерявшей память пенсионерке. Женщина, представившаяся Ковалевой Ниной Михайловной, сообщила, что проживает в поселке Осокино Гурьевского района «вместе с родителями», однако, как выяснилось, в указанном доме давно никто не живет, а родители ее уже умерли. Сориентироваться волонтерам помогла бывшая соседка Нины Михайловны – она сообщила номер телефона ее внука.

Оказалось, что родственники пенсионерки уже занимаются поисками пропавшей.

- Семья переехала в съемное жилье в Московском районе, - сообщают активисты ПСО «Запад». – А Нина Михайловна, прогуливаясь по улице Летней, заблудилась и дошла до своего спасителя Сергея.