Калининградец украл более полукилометра интернет-проводов

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В Калининграде полицейские задержали уголовника, который промышлял кражами интернет-проводов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Кражи происходили из подвалов в многоэтажках. В общей сложности 26-летний ранее судимый горожанин похитил более 600 метров кабеля, причем из подвала на улице Нарвской пропало сразу 480 метров.

«Злоумышленник совершал кражи проводов ради содержащихся в них цветных металлов. Правда, как признался сам задержанный, заработать много денег у него на этом не получилось, и он пожалел, что решил вступить на преступный путь», - рассказали в пресс-службе полиции

На него завели уголовное дело по статье «Кража», а это до двух лет лишения свободы.