52 мотопомпы, экскаватор, лопаты: В Калининграде уничтожат инвентарь копателей янтаря

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде уничтожат оборудование для нелегальной добычи янтаря. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Всего в отделении судебных приставов Зеленоградского района находились 55 исполнительных производств, предметом которых являлась конфискация орудий совершения административного правонарушения.

Судебные приставы передали на переработку и уничтожение в территориальное управление Росимущества 52 мотопомпы различных марок, один экскаватор, 32 лопаты и другие инструменты для добычи минерала — всего 128 орудий административного правонарушения.