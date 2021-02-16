Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой пообещал Калининграду плюс 30 в феврале

Если прогноз сбудется, вала туристов точно не избежать Фото: Instagram.com

В Калининградской области продолжаются морозы, однако наперекор всему происходящему сын Максима Галкина и Алы Пугачевой, Гарри Галкин, пообещал жителям замерзающего региона настоящее пекло в феврале. Прогноз он сделал при помощи своего смартфона, а процесс предсказания выложил в свой аккаунт в инстаграме отец-телеведущий.

- Ершовское — плюс 9. Москва — плюс 7. Калининград — плюс 30, - зачитывал Гарри прогноз, демонстрируя экран смартфона. - Омск — плюс 28. Екатеринбург — плюс 10.

- Особенно повезло Калининграду и Омску, - подписал выложенное видео его отец. - Погодные аномалии в отдельно взятом телефоне.