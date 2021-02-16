В Калининграде разыскали пропавшую 15-летнюю школьницу

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В Калининграде завершены поиски 15-летний Арины Б., которая ушла из дома 4 февраля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что девочка находится в гостях у подруги в Пионерском.

«Полицейские передали девочку родителям. Инспекторы ПДН установили, что каких-либо противоправных действий в отношении неё не осуществлялось. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с несовершеннолетней о недопустимости самовольного ухода из дома»,- сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.