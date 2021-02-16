«Единая Россия» намерена добиться сокращения сроков и стоимости газификации регионов

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Несмотря на высокие темпы газификации, в нашей стране по-прежнему остро стоит вопрос «последней мили». Сейчас «Газпром» проводит магистральный газ только до населенного пункта, а расходы на последующее подключение ложатся на плечи и кошелек потребителя. Нередко возникает путаница в том, кто и как вообще должен это делать - для подключения требуется пакет документов, подготовить который под силу только профессионалам.

Еще в августе 2020 года «Единая Россия» предложила упростить механизм подключения граждан к газораспределительным сетям, возложив затраты на эти цели на «Газпром». Председатель партии Дмитрий Медведев уверен: для выполнения поручения Президента Владимира Путина— поэтапно завершить газификацию к 2030 году — необходимо в первую очередь создание единого регионального оператора газификации. Он будет помогать людям в оформлении документов, что вдвое сократит сроки подключения к газу. Должно произойти и значительное (на 30%) удешевление стоимости самого подведения газа непосредственно к домам потребителей.

Дмитрий Медведев уже поручил фракции «Единой России» в Госдуме обеспечить реализацию всех инициатив. Как сообщает сайт ER.ru, для этого предстоит скорректировать градостроительное, земельное и лесное законодательство.

В регионах идею создания единого оператора поддержали.

- На 1 января 2020 года уровень газификации Калининградской области составил 84,3%, в том числе городов – 97,5%, сельской местности – 32,4%, - говорит депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Евгений Федоров. - В 2021 году инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 3,906 млрд руб. – это в 9,3 раза больше, чем в 2016–2020 годах. Компания построит 264 км межпоселковых газопроводов. Будут созданы условия для газификации 66 посёлков в Багратионовском, Краснознаменском, Нестеровском, Озерском, Правдинском и Славском городских округах. Кроме того, «Газпром» проведет реконструкцию газораспределительной станции «Светлогорск». Это позволит увеличить поставки газа действующим потребителям и подключить новых в Зеленоградском, Пионерском, Светлогорском и Янтарном округах. В частности, это касается резидентов развивающегося индустриального парка «Храброво» и перспективного детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра в Зеленоградском округе. Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа 3,75 тыс. домовладений и пяти котельных.