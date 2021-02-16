Москва поможет сдержать рост тарифов на электроэнергию в Калининграде

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Во вторник в Минэнерго России прошло совещание, посвященное росту тарифов на электроэнергию в Калининградской области.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на совещании был разработан проект постановления, направленный на снижение нагрузки на крупные предприятия и сдерживание роста тарифов для нашего региона. Документ прошел предварительное согласование и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение правительства РФ.

Напомним, в начале года резко выросли тарифы на электроэнергию для калининградских предприятий. Как сказал в эфире радиостанции "Бизнес FM Калининград" председатель регионального Союза промышленников и предпринимателей Андрей Романов, рост составил от 5 до 10 процентов, что выше темпов инфляции. В итоге калининградское бизнес-сообщество подготовило и отправило обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

- Во второй половине прошлого года калининградское правительство предприняло все усилия, чтобы нивелировать резкий рост тарифов на электроэнергию для бизнеса, - прокомментировал ситуацию вице-премьер регионального кабмина Александр Рольбинов. - Благодаря взаимодействию с ФАП и Минэнерго были пересмотрены цены на мощность для калининградских коммерческих потребителей снята зависимость от низкого экспорта электроэнергии в Литву. Сегодня ведется дальнейшая работа с федеральными структурами.