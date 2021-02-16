Опубликованы места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Калининградской области на этой неделе.

С 16 по 22 февраля фоторадары будут установлены:

• На 97 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров».

• На 64 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров».

• На 38 километре автодороги «Калининград – Балтии ск».

• На 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск».

• На 89 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров».

• На 50 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовскои Республикои ».

• На 29 километре автодороги «Калининград-Балтии ск».

• На 51 километре автодороги «Гвардеи ск-Советск-гос.граница с Литвои ».

• На 16 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск».

• Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».