Опубликованы места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе

.
Фото: Безопасный город
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Калининградской области на этой неделе.
С 16 по 22 февраля фоторадары будут установлены:
• На 97 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров».
• На 64 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров».
• На 38 километре автодороги «Калининград – Балтии ск».
• На 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск».
• На 89 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров».
• На 50 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовскои Республикои ».
• На 29 километре автодороги «Калининград-Балтии ск».
• На 51 километре автодороги «Гвардеи ск-Советск-гос.граница с Литвои ».
• На 16 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск».
• Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».