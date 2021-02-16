38 пенсионеров, 5 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 138 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 120 случаев ОРВИ, 9 случаев пневмоний и 9 бессимптомных форм.
Среди заболевших:
- 38 пенсионеров;
- 2 медицинских работников;
- 2 работающих на промышленных предприятиях;
- 7 сотрудников образовательных учреждений;
- 11 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник санатория;
- 3 сотрудников банков;
- 36 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 учащихся (Школы 26, 14 Калининград, школа пос. Тишино Правдинского ГО, Гимназия 7 Балтийска);
- воспитанник д/с Лукоморье Калининград;
- студент БФУ;
- 17 неработающих
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 26754 случая заболевания.