38 пенсионеров, 5 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 138 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 120 случаев ОРВИ, 9 случаев пневмоний и 9 бессимптомных форм.

Среди заболевших:

- 38 пенсионеров;

- 2 медицинских работников;

- 2 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 сотрудников образовательных учреждений;

- 11 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник санатория;

- 3 сотрудников банков;

- 36 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 учащихся (Школы 26, 14 Калининград, школа пос. Тишино Правдинского ГО, Гимназия 7 Балтийска);

- воспитанник д/с Лукоморье Калининград;

- студент БФУ;

- 17 неработающих

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 26754 случая заболевания.