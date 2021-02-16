Мобильные бригады доставят пожилых калининградцев в поликлиники на вакцинацию от COVID-19

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Проживающих в сельской местности жителе Калининградской области старше 65 лет начнут возить в районные поликлиники на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве социальной политики,

«Списки граждан, которым будет сделана прививка, формируются учреждениями здравоохранения. Записавшись на прививку, люди старше 65 лет, проживающие в сельской местности, могут обратиться в комплексный центр по месту жительства за предоставлением услуги по доставке в поликлинику», - отметили в министерстве.

Мобильные бригады с 2019 года работают в Багратионовском, Гурьевском, Зеленоградском, Правдинском, Славском и Черняховском городских округах. Они были созданы для доставки сельских жителей в районные больницы для прохождения медосмотров и диспансеризации. Всего их услугами уже воспользовались более двух тысяч человек.