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В Гурьевске в ДТП пострадала 8-летняя девочка

Авария произошла на улице Ленина
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гурьевске в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД,

Авария произошла на улице Ленина. 39-летний водитель «Митсубиси» двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением и врезался в «Рено».

В результате ДТП 9-летняя пассажирка «Рено» получила телесные повреждения.

В ГИБДД напоминают, что за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

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