«Робин Гуд – неоднозначный персонаж»: Артур Крупин не одобрил название «Шервудский лес» для калининградского парка

Артур Крупин Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник 16 февраля председатель комитета территориального развития и строительства города Калининграда Артур Крупин в очередной раз устроил спор с журналистами по поводу наименований улиц и зеленых зон. В частности, он рассказал, что топонимическая комиссия давно уже раздумывает, какой бы сквер в городе назвать Учительским. Далее Крупин вспомнил, что до сих пор не имеет названия парк в районе перекрестка Каштановой аллеи и улицы Яналова

- У нас там и первая школа, и ШИЛИ, там может быть сквер с атрибутикой, связанной с наукой, образованием и учителями. Мы будем предлагать ему название Учительский сквер, - заявил Крупин.

Журналисты тут же напомнили заместителю мэра, что эта зеленая зона давно уже имеет народное название «Шервудский лес».

- Возвращаемся к началу: топонимика, русский язык, русское слово, благозвучное название и так далее, - перебил Крупин. - Давайте все-таки пользоваться классическим русским языком и сильным русским словом.

- Робин Гуд, опять же, сказочный персонаж, - попытались поспорить журналисты.

- Неоднозначный, кстати, персонаж, судя по разным источникам, - ответил Крупин.