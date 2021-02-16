ПСБ снижает ставки по ипотеке

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Минимальная ставка от 7,75% годовых установлена на программу рефинансирования кредитов на первичном и вторичном рынке. Размер кредита составляет до 85% от стоимости залога, но не более остатка задолженности по рефинансируемой ссуде.

Ипотеку на вторичном рынке жилья можно оформить по ставке от 7,89% годовых при первоначальном взносе от 15%.

«Сейчас сохраняется высокий спрос на рефинансирование кредитов сторонних банков, полученных несколько лет назад, также мы видим большой интерес к программам ипотеки на вторичном рынке жилья. При этом банк предоставляет комплексный сервис - ведь людям важна не просто привлекательная ставка, большое значение имеет удобство и скорость оформления сделки. Мы уверены, что снижение ставок и комплексный подход наших менеджеров к подбору ипотеки поможет клиентам найти оптимальное решение квартирного вопроса», - отмечает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

ПСБ предлагает широкий выбор программ ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках. Клиентам доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнеров. Партнерская сеть ПСБ в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний на всей территории России. Заемщики ПСБ могут также воспользоваться заказом оценки недвижимости онлайн на сайте psb-ocenka.ru. Более подробно с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте банка.

Процентная ставка 7,77 % годовых применяется по программе "Вторичный рынок" при сумме кредита от 10 млн рублей и наличии страхования. Процентная ставка 7,89 % годовых применяется по программе "Вторичный рынок" для держателей зарплатных карт ПСБ, для работников оборонно-промышленного комплекса и клиентов премиального пакета Orang Premium Club, при наличии страхования. При покупке недвижимости у партнера сегмента "Platinum PSB" - процентная ставка 7,99 % годовых со страхованием. При покупке недвижимости у партнера сегмента "Gold PSB" - процентная ставка 8,19 % годовых со страхованием. Для остальных категорий клиентов - процентная ставка 8,59 % годовых со страхованием. Минимальная сумма кредита - 500 тыс рублей. Максимальная сумма кредита - 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 20 млн рублей - для иных регионов. Первоначальный взнос – от 15 до 80 % от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита - от 3 до 25 лет.

Процентная ставка 7,75% годовых применяется по программе "Рефинансирование" для работников оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами ПСБ, при наличии страхования и предъявлении заемщиком договора об ипотеке / договора залога прав с отметкой о госрегистрации ипотеки / залога прав в пользу ПСБ. До госрегистрации ипотеки/ залога прав в пользу ПСБ процентная ставка равна 9,75% годовых. Для остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,1 %. Минимальная сумма кредита – 1 млн рублей. Максимальная сумма кредита - 20 млн рублей и не более остатка основного долга по рефинансируемому кредиту. Сумма кредита может составлять от 20 до 85 % от рыночной стоимости предмета залога. Срок кредита - от 3 до 25 лет.

Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заемщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г.

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