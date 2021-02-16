Антон Алиханов запретил чиновникам произносить «Биржевой сквер»

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На заседании регионального правительства губернатор Антон Алиханов сделал замечание своему подчиненному - министру промышленности Дмитрию Кускову, который назвал сквер у бывшей биржи Кёнигсберга Биржевым. По словам главы области, сквер имеет другое название - "Имени 70-летия Калининградской области", а здание, возле которого он находится вовсе не биржа, а бывший ДКМ (Дворец культуры моряков).

- Прошу прекратить называть сквер Биржевым, в том числе и Фонд капремонта в своих социальных сетях, - строго заметил губернатор.

С тем, что горсовет утвердил название "Имени 70-летия Калининградской области" не поспоришь, однако социологический опрос, организованный властями в 2018 году, дал иные результаты. Он показал, что большинство горожан высказалось за то, чтобы сквер назывался именно Биржевым.

Ранее вице-мэр Калининграда Артур Крупин обрушился с критикой на английского национального героя Робина Гуда, назвав его "неоднозначной личностью". Вопрос о благородном лесном разбойнике, грабившем богатеев, возник после того, как горожане предложили назвать парк на Каштановой аллее и улице Яналова Шервудским лесом.