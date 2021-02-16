Опубликован график работы калининградских поликлиник в праздничные дни в феврале и марте

. Фото: Александр Подгорчук

Региональное министерство здравоохранения опубликовало график работы медучреждений с 20 по 23 февраля и с 6 по 8 марта.

Амбулаторно-поликлиническая служба региона и единый колл-центр с номером 122 (или 8-122) будут работать по следующему графику:

– 20 февраля – полный рабочий день с 8 до 20 часов, колл-центр будет принимать обращения с 7.30 до 19.30;

– 21 и 23 февраля, 7 и 8 марта – выходные дни;

– 22 февраля и 6 марта работа дежурной службы, лабораторий и службы неотложной помощи в поликлинических отделениях медицинских организаций, а также единого колл-центра будет организована с 8 до 15 часов.

Бригады Городской станции скорой медицинской помощи, как обычно, оказывают помощь круглосуточно, вызов по телефонам: 103, 03 и 112.