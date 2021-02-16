Калининградец отдохнул в сауне с женщинами и лишился 155 тысяч рублей

В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковского счета горожанина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

31-летний злоумышленник пригласил приятеля хорошо провести время в сауне со знакомыми женщинами. Во время отдыха мужчина оставил без присмотра свои вещи, в частности, смартфон. Его друг время за женщин не тратил, завладел мобильником и перевел 155 тысяч рублей со счета приятеля на свой.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.