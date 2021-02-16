На ул. Борзова в Калининграде открылся новый участковый пункт полиции

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде на улице Борзова, 49 открылся новый участковый пункт полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В день к местным участковым поступает не менее 10 заявлений и сообщений от жителей района. Помимо участковых, пункт также рассчитан для работы сотрудников ПДН.

Новый участковый пункт полиции №3 «Лермонтовский» оказывает помощь гражданам, живущих на следующих улицах:

Советский проспект, 120-230; ул. 2-ая Большая Окружная, 34, 27-49; ул. Белорусская; ул. Велижская; ул. Волховская; ул. Гравийная; ул. Гурьева; ул. Задонского; ул. Кировоградская; ул. Красная, 259-301, 224-290; ул. Лауреатная; ул. Ломоносова, 8-158, 7-157; ул. Невельская; ул. Окуловская; ул. Полецкого, 36-112, 35-119; ул. Псковская; ул. Рыбников; ул. Соколинская; ул. Солдатская; ул. Ставропольская; ул. Старорусская; ул. Третьяковская; ул. Херсонская; ул. Осетинская; ул. Никитина; ул. Полецкого; ул. Бердянского; ул. Броненосная; пер. Броненосный; ул. Ташкентская; пер. Ломоносова, 8-10; Советский проспект, 159-181; ул. Флоренского; ул. Каштановая аллея, 179-185.

Также гаражное общество «Сатурн» и дачные общества: «Дачное»; «Золотая осень»; «Портовик»; «Консервщик»; «Янтарь»; «Янтарь-2»; «Веселое»; «Дружба»; «Спутник»; «Энергетик».