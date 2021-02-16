Алиханов решил создать конкурента частным перевозчикам в Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

Губернатор Антон Алиханов поручил проработать вопрос о создании регионального перевозчика, который мог бы составить конкуренцию частным компаниям. Об этом шла речь на заседании областного правительства во вторник, 16 февраля.

«Мы знаем, что существует такая проблема, когда жители поселков не могут добраться в другие населенные пункты или муниципалитеты. К нам поступает много жалоб на работу общественного транспорта. Сейчас все перевозчики частные, мы работаем с ними, но с переменным успехом. Чтобы решить вопрос транспортного обеспечения на межмуниципальных направлениях, необходимо рассмотреть возможность государственного обеспечения убыточных автобусных маршрутов», – сказал Антон Алиханов.

По словам губернатора, его не устраивает, что из-за плохого транспортного сообщения между муниципалитетами снижается качество жизни и происходит «депопуляция целых поселков».

«Ничто так не стимулирует качество услуги, как конкуренция. Давайте постараемся создать ее сами, если рынок ее не создает. Или, как минимум, будем брать социально значимые направления на государственное обеспечение», - добавил глава региона.