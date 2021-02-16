Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Калининградской области за сутки было выявлено 138 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 16-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 92 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –2
Нестеровский городской округ - 1
Балтийский городской округ – 3
Пионерский городской округ - 3
Гвардейский городской округ – 1
Гурьевский городской округ - 5
Правдинский городской округ – 6
Светловский городской округ – 8
Гусевский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ –4
Светлогорский городской округ – 1
Славский городской округ – 6
Краснознаменский городской округ - 1
Черняховский городской округ –1
Неманский городской округ – 2