Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининградской области за сутки было выявлено 138 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 16-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 92 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –2

Нестеровский городской округ - 1

Балтийский городской округ – 3

Пионерский городской округ - 3

Гвардейский городской округ – 1

Гурьевский городской округ - 5

Правдинский городской округ – 6

Светловский городской округ – 8

Гусевский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ –4

Светлогорский городской округ – 1

Славский городской округ – 6

Краснознаменский городской округ - 1

Черняховский городской округ –1

Неманский городской округ – 2