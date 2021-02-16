Вооруженный ножом калининградец напал на офис кредитной организации

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис кредитной организации. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

«Днем в помещение фирмы зашел мужчина в медицинской маске и сначала сделал вид, что хочет взять кредит на несколько сотен тысяч рублей. Убедившись в том, что займ ему скорее всего выдадут, он подумал, что крупная сумма находиться в сейфе. Тогда калининградец выхватил нож и, угрожая сотруднице, потребовал отдать ему деньги. После непродолжительной борьбы мужчина смог заставить женщину открыть тайник, однако сразу же понял, что совершил ошибку. В сейфе находилось лишь 4 тысячи рублей», - сообщила представитель УМВД.

Как оказалось, злоумышленник не знал, что в таких кредитных организациях зачисление средств происходит онлайн и наличные деньги там не хранятся. Скрываясь с места происшествия, он приказал женщине никуда не звонить и не выходить из офиса целый час.

Следственно-оперативная группа ОМВД спустя несколько часов задержала нападавшего по месту жительства. Им оказался 52-летний ранее судимый за убийство и кражи житель Калининграда. На него завели уголовное дело по статье «Разбой».