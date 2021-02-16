Топонимическая анархия в Калининграде: В разных районах города плодятся Цветочные, Вишневые и Клубничные улицы

Такси и "скорая" не всегда может приехать в Калининграде на правильный адрес Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник, 16 февраля, председатель комитета территориального развития и строительства города Калининграда Артур Крупин поговорил с журналистами о новых названиях улиц, после чего представители прессы рассказали ему о топонимической анархии в СНТ.

- В Калининграде некоторые улицы люди сами называют, - заявил один из журналистов. – У нас есть улица Эльдара Рязанова, есть проезд Сергея Бодрова. И они в Google-картах есть, можете поискать…

- Знаете, таких улиц, например, Высоцкого или Цоя (хотя, у нас и официальная улица Высоцкого есть), очень много в границах СНТ. Сергея Бодрова, например, в районе Велосипедной дороги. У нас есть 17-й Федеральный закон, который регулирует деятельность СНТ, он минимизировал влияние органов местного самоуправления в границах садовых товариществ. Они нам присылают на утверждение только схему, подписанную председателем, и ее мы вносим в федеральную информационно-адресную систему.

Крупин заметил, что самодеятельность в СНТ привела к тому, что на территории Калининграда уже несколько десятков Цветочных, Клубничных, Вишневых и других улиц.

- Есть у нас СНТ, которые приняли решение назвать проезды Первым, Вторым, Третьим, Десятым. Это право собственников территории.

По словам вице-мэра, проблемы из-за дублирования уличных названий случаются и у таксистов, и у экстренных служб.

- Наши специалисты отдела адресного реестра и градостроительной информации постоянно контактируют с техподдержкой различных информационных ресурсов, потому что адрес иногда службы экстренной помощи найти не могут, - добавил Крупин.