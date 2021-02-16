«Люди в заборную дырку пробегают»: Андрей Кропоткин прокомментировал рост смертности на улицах Калининграда

ДТП на улице Черняховского Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник 16 февраля на оперативном совещании в мэрии Калининграда озвучили жуткие цифры – смертность пешеходов на городских улицах (вне пешеходных переходов) за год выросла вчетверо. Ситуацию прокомментировал глава города Андрей Кропоткин.

- Главный показатель – это травматичность и смертность вне переходов. Было в 2019 году 3 человека, а в 2020 году – 12 человек. Для всех нас это, конечно, трагедия большая. Здесь надо проанализировать. Места эти все определены, их 9 в городе. Сейчас мы хотим, чтобы комитет дал свои предложения, чтобы нивелировать возможность таких случаев в этих участках.

Кропоткин заметил, что ДТП часто происходит из-за перехода, который находится в неудобном месте.

- Бывает, что забор стоит, есть где-то дырка, и в эту дырку люди пробегают, думают, что проскочат, но, к сожалению, это или ночное время, или утреннее. Случаи бывают разные. Хотелось бы от этого уйти.

Как именно уйти, Андрей Михайлович пока не придумал. Всего же на городских улицах в течение минувшего года в ДТП погибли 24 человека.