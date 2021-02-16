В среду в Калининградской области прервется вещание телевидения и радио

В правительстве Калининградской области сообщили, что в конце февраля на территории региона возможны перерывы в вещании телевидения и радио. В частности, они ожидаются в среду, 17 февраля, а также 24 февраля в период с 10 до 14 часов.

- Это связано с плановым техническим обследованием состояния антенно-мачтовых сооружений цифрового эфирного телерадиовещания, - отметили в региональном минцифры. - В указанные даты они будут проходить в поселках Железнодорожный и Чернышевское.

Кроме того, аналогичные работы организуются также 18 и 20 февраля на передающем оборудовании, расположенном в Калинино и Красноторовке, а 19 и 25 февраля – в Краснознаменске и Мамоново.

- В связи с оценкой технического состояния антенно-мачтовых сооружений, возможны перерывы в эфирной трансляции программ первого и второго мультиплексов, а также радио "Вести FM", "Радио России", "Маяк", "Бизнес FM", "Комсомольская правда", "Русское радио", - отметили в пресс-службе областного правительства, добавив, что вещание по кабельным каналам не останавливается.