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Благодаря национальному проекту «Образование», с сентября 2020 года в Калининградской области открыто 767 групп в сфере дополнительного образования в детских садах, школах, детско-юношеских центрах и учреждениях среднего профессионального образования. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства, добавив, что новые группы открылись во всех муниципалитетах региона, что позволило увеличить охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием до 76% (более 116 тысяч человек).

- Мы продолжаем расширять число кружков и секций. Родители и дети могут выбирать любые направления дополнительного образования, чтобы развить свои творческие, инженерные и другие навыки и умения. Работа в данном направлении в рамках нацпроекта будет продолжена в следующем году, – сказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.