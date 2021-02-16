Антон Алиханов рассказал о будущем Дома актера в Калининграде

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Региональное отделение Союза театральных деятелей вернется в Дом актера после ремонта. Об этом во вторник, 16 февраля, сказал губернатор Антон Алиханов. Напомним, довоенный особняк на проспекте мира собираются капитально отремонтировать и на время работ актеров попросили съехать, а они побоялись, что больше не вернутся в свой дом.

- Никакой речи о том, что этот ремонт затеян для того, чтобы кого-то выгонять, нет. Это инсинуация. Ремонт – не прикрытие выселения. Прошу не переживать на этот счет, - говорит губернатор. - Дом актера будет отремонтирован. Предстоят работы по перекладке крыши, замене или укреплению стропильной системы, фасадные работы. Честно говоря, объем денег (около 10,4 млн рублей, Ред.), который заявлен, я конечно не эксперт, но… маловато денег.

Ранее врио председателя регионального отделения Союза театральных деятелей России, режиссер Дмитрий Смагин сказал «Комсомолке», что Руководитель Союза театральных деятелей Российской Федерации, актер Александр Калягин ведет переговоры с правительством Калининградской области.

- Я не веду никаких переговоров ни с кем, - сообщил журналистам губернатор. - Я знаю, о чем речь – об инициативе уважаемого всеми нами господина Калягина забрать этот объект в собственность Союза и дальше с ним что-то делать. Мы категорически против этого.

Свою позицию он объяснил тем, что некоторые объекты, которые долгое время находились в федеральной собственности, областные власти «вынуждены были потом спасать».

- Либо объекты, которые находятся в федеральной собственности, мы вынуждены брать во временное управление, разрабатывать проекты их реконструкции. В частности, я говорю о здании на улице Тюленина, которое будет в этом году реконструировать, - сказал Антон Алиханов.