Во дворе дома в Советске сгорел «Мерседес»

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В ночь на среду в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Луначарского в городе Советске.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, в легковом автомобиле «Мерседес» горел моторный отсек.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет в составе 4 человек и 1 единицы техники, - отметили в пресс-службе.