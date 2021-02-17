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В Полесске тушили рыболовный бот, в Янтарном - домик на колесах

Кирилл Алексеев
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Днем во вторник поступило сообщение о пожаре на улице Заводской в городе Полесске. Как выяснилось в малом рыболовецком боте МРБ-0260 горели будка и моторный отсек на общей площади 7 квадратных метров.

В этот же день вечером случился пожар в Янтарном. Здесь, как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Калининградской области, сгорел домик на колесах в виде прицепа, который изнутри был обшит деревом.

В обоих случаях, как сообщается, реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

ЧП