В Полесске тушили рыболовный бот, в Янтарном - домик на колесах

Днем во вторник поступило сообщение о пожаре на улице Заводской в городе Полесске. Как выяснилось в малом рыболовецком боте МРБ-0260 горели будка и моторный отсек на общей площади 7 квадратных метров.

В этот же день вечером случился пожар в Янтарном. Здесь, как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Калининградской области, сгорел домик на колесах в виде прицепа, который изнутри был обшит деревом.

В обоих случаях, как сообщается, реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.