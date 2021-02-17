В Калининграде хотят запустить универсальное туристическое приложение

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В Калининградской области планируется запустить в этом году универсальный туристической агрегатов. Об этом заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак на встрече с участниками туристического кластера во вторник, 16 февраля.

«Это универсальное приложение, где турист сможет забронировать все: от билета на самолет до экскурсии. Сервис позволит человеку полностью сконструировать свой отдых в Калининградской области через мобильное приложение. Мы будем стараться подсказать, какие маршруты и турпродукты могут быть ему интересны и небанальны», – сказал Ермак.

По его словам, программный продукт даст возможность маршрутизации турпотоков. Помимо популярных достопримечательностей, в него будут включены такие объекты, как поселок Железнодорожный, маяк в Заливино, Черняховск, Гвардейск, замок Рагнит и другие.

Министр добавил, что региональный сервис будет иметь преимущество перед уже известными агрегаторами бронирования, а комиссия гораздо ниже – на уровне 1-2%.